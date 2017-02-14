Система украинской медицины является коррумпированной - Супрун

Как передает корреспондент УНИАН, об этом чиновник отметила во время общения с журналистами.

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Супрун признала, что сейчас в медицине процветает коррупция.

«Я лично знаю медиков, которые берут деньги с пациентов. Это - факт. Однако есть много врачей, которые не требуют денег. Нам необходимо создать условия, чтобы врачи не требовали с пациентов финансирования, а пациенты не должны чувствовать вину за оказанные услуги. А если хотите поблагодарить медику, то принесите цветы или шоколадку, но никак не деньги», - подчеркнула и.о. министра.

«В Америке, где я работала, не разрешено брать денег с пациентов. Если такое вдруг произойдет, то сразу отберут лицензию. Жаль, что в Украине нет лицензирования врачей», - отметила Супрун.