Киберполиция выявила около 200 аккаунтов, которые способствуют детскому суициду

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Кропива.

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"По состоянию на сегодняшний день нами установлено, заблокировано около 200 аккаунтов, которые предлагают суицидальные группы или занимаются финансовым мошенничеством, заставляя детей предоставить определенную конфиденциальную информацию об имущественном положении родителей, номера их банковских карточек", - сказал Кропива.

По его словам, подразделениями киберполиции проводится активная работа по идентификации каждого такого аккаунта, места его нахождения и установления организаторов.

Кропива отметил, что такие аккаунты распространяются мошенниками не только в известных социальных сетях, но и на так называемых игровых площадках, которыми пользуются дети в интернет-сети.

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В свою очередь начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в г.Киеве Лариса Зуб сообщила, что в течение прошлого года в столице было зафиксировано 10 детских суицидов, в этом году - 1.

Чтобы избежать негативных последствий от пользования детьми интернетом, специалисты советуют родителям больше общаться с ними, интересоваться содержанием их страниц в соцсетях и т.п.