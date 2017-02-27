В Украину прибыла пятая миссия канадских врачей для помощи раненым бойцам АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции «Пятая медицинская миссия канадских врачей стартовала в Киевском госпитале».

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На этот раз к миссии канадских врачей, которая будет находиться в Украине в период с 24 февраля до 5 марта, присоединились американские медики.

Цель миссии заключается в предоставлении консультативной помощи украинским медицинским специалистам по вопросам реконструктивной хирургии и лечению украинских военнослужащих, которые получили ранения во время антитеррористической операции. В состав миссии входят 26 иностранных медицинских работников. Это врачи-хирурги, реабилитологи и медицинские сестры.

«Мы, канадцы, приехали все как волонтеры... Мы очень рады, что в этот раз присоединились к нам представители американской военной медицинской службы. Шесть человек присоединились к нам. Мы имеем большую команду в этот раз», - сказала директор гуманитарных инициатив Канадско-украинского фонда Кристина Валер.

В свою очередь капитан медицинской службы Вооруженных сил США Андрей Сидоренко сообщил, что приехал в Украину из Германии и представляет медицинское командование американских войск в Европе.

«Одна из главных целей - это изучить опыт канадцев, они уже принимают участие в этих миссиях около пяти лет. Также попытаться дополнить нашими специалистами, если в этом есть потребность, и также определиться, как мы можем помочь, и изучить опыт наших украинских коллег», - заявил Сидоренко.

По его словам, американская делегация в составе канадской миссии хочет определить, как она может помочь в реабилитации пострадавших в конфликте на Донбассе.

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Руководитель программы черепных травм Научного центра здоровья в Саннибрук, профессор пластической хирургии Университета Торонто Олег Антонишин сказал, что предыдущие четыре медицинские миссии в Украину были очень удачные. «Из целой Канады мы собираем специалистов, которые заинтересованы совершенно добровольно приезжать в Украину», - сказал Антонишин.

Канадские специалисты предоставляют консультации и проводят операции вместе с украинскими врачами. Он добавил, что в миссию входят нейрохирурги, травматологи, которые специализируются в реконструкции рук, и черепно-лицевые хирурги.

«На сегодняшний день мы уже видели более 300 пациентов во время консультаций. Прооперировали в ходе предыдущих четырех миссий 127 пациентов», - добавил Антонишин.

Также он отметил, что за последние два дня миссия уже осмотрела более 80 пациентов и ближайшие операции планируются в течение этой недели. Он сказал, что операции будут касаться реконструкции черепа, лица, и рук.

В свою очередь начальник лечебно-профилактического отдела Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Алексей Барбазюк сказал, что приезд канадской миссии является знаком дружеской поддержки и солидарности с украинским народом и его Вооруженными силами.

«Украина переживает сложные времена. Представшие перед нами вызовы и угрозы, также представляют опасность и для всего демократического мира. Однако мы постоянно чувствуем поддержку ведущих стран мира, в том числе и Канады», - сказал Барбазюк.

«В последнее время наше сотрудничество активизировалось, в том числе в области медицинского обеспечения войск. Уже пятый раз в Украину прибыли представители организации Канадско-Украинского фонда с целью проведения миссии в период с 24 февраля по 5 марта 2017 года на базе Национального военно-клинического центра «Главный военный клинический госпиталь», - добавил он.

Во время пребывания миссии в Украине планируется проведение специализированных учебно-практических мастер-классов по реконструктивной хирургии с участием украинских врачей, медицинских сестер и других специалистов, которые работают в сфере здравоохранения. «Всё необходимое медицинское оборудование, которое будет обеспечено канадскими врачами, по завершении миссии останется в военном госпитале», - отметил Барбазюк.