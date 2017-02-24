Государственные закупки лекарств начнутся в марте-апреле – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

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«Мы планируем в марте-апреле 2017 года начать масштабно закупать лекарства», – отметил он.

Также премьер отметил, что закупка лекарств всегда была «абсолютно коррупционной, откатной кормушкой».

По его словам, претенденты на должность министра здравоохранения боролись за это кресло не для того, чтобы реформировать систему, а «для того, чтобы взять под контроль государственные закупки».

Гройсман считает целесообразным передать государственные закупки лекарств признанным миром международным организациям, чтобы не было ни одного человека в нашей стране, который мог бы «каким-то образом прихватить себе» миллиарды средств, которые выделяются на закупку лекарств.