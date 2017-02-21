Рада отправила на доработку законопроект о госконтроле качества пищевых продуктов

За отправку соответствующего законопроекта №0906 на повторное второе чтение проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, докладывая по законопроекту, целью данного документа является гармонизация законодательства Украины с регламентами и директивами Европейского Союза в сфере контроля за качеством и безопасностью отечественных продуктов питания.

«Принятие данного законопроекта позволит построить в Украине европейскую систему контроля за качеством продуктов и расширить экспортные возможности украинских производителей», - сказал он.

Законопроект определяет полномочия органов и систему государственного контроля в указанной сфере, правила госконтроля продукции животного происхождения (свежего мяса, сырого молока, морепродуктов), а также контроля за импортируемыми в Украину пищевыми продуктами и кормами.

«Госконтроль импортированных продуктов животного происхождения будет осуществляться на специально оборудованных местах на государственной границе Украины, а не на внутренних таможнях, как это происходит сегодня. Это позволит нам предотвратить ввоз опасных продуктов в Украину и сэкономить на их утилизации», - отметил Юрчишин.

Он добавил, что к тексту данного документа поступило 97 поправок, из которых не было учтено всего 10.

Текст данного законопроекта поддержали такие профильные аграрные ассоциации как Аграрный союз, «Украинский клуб аграрного бизнеса», Всеукраинский аграрный совет, а также ассоциации свиноводов, птицеводов и производителей молока.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года Верховная Рада приняла законопроект №0906 «О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных» в первом чтении.

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Контроль за качеством пищевой продукции в Украине осуществляет Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая была создана на базе ликвидированных Государственной сельскохозяйственной инспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года. Начало работы территориальных органов состоялось позже, в апреле. Однако, по данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 1 февраля 2017 года всего 40% его территориальных органов завершили процедуру реорганизации.