Ежегодно в Украине регистрируют около 1 200 новых случаев рака у детей - Минздрав

В Украине ежегодно регистрируют около 1 200 новых случаев онкологических заболеваний у детей.

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Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, благодаря внедрению современных подходов к лечению, более 70-80% детских онкологических заболеваний излечимы, однако крайне важно диагностировать онкозаболевание на ранней стадии.

Обеспечение современного уровня медицинской помощи детям со злокачественными новообразованиями является приоритетным вопросом для государства, подчеркнули в Минздраве. В этом году для закупки лекарственных средств и медицинских изделий для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями увеличено финансирование до 558 млн грн. Централизованная закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе важнейших препаратов сопровождения для лечения детей со злокачественными новообразованиями позволит обеспечить современный уровень программной химиотерапии и положительно повлиять на показатель 5-летнего выживания.

Как подчеркнули в Минздраве, во всем мире детская онкология – особая область медицины, а организация этой службы – индикатор зрелости общества.

Онкологи подчеркивают, что детский рак, как правило, начинается с неочевидных признаков и симптомов, поэтому родителям нужно быть внимательными к изменениям, которые возникают у ребенка.

Основными тревожными симптомами являются длительная и беспричинная потеря веса; частые головные боли, сопровождающиеся утренней рвотой; отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах; уплотнения в области живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов; появление синяков на теле, синяков или сыпи на коже; часто повторяющиеся инфекционные заболевания; белесая полоска за зрачком в глазу ребенка; постоянная тошнота или рвота без тошноты; постоянная усталость и заметная бледность кожи; видимые внезапные изменения в физическом состоянии ребенка, которые не исчезают; периодическое или постоянное повышение температуры без очевидных причин.

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Если заметили у ребенка один или несколько таких симптомов, следует немедленно обратиться к педиатру и сдать анализ крови.

*** 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка. Его основная цель – улучшить информирование общества о проблеме детских онкологических заболеваний, а также напомнить, что детский рак может быть излечим, и каждый маленький пациент имеет право на лучшее и своевременное лечение и уход.