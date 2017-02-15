Украина нуждается в более 40 центрах трансплантации костного мозга - эксперт

В Украине функционирует лишь два основных центра трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга - Киевский центр трансплантации костного мозга с возможным проведением 100-120 трансплантаций в год, и Центр онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» - там расчетная мощность до 25 трансплантаций в год.

Читайте такжеВ Украине ежегодно регистрируют около 1 200 новых случаев рака у детей - Минздрав

Как отметил заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра онкогематологии «Охматдет» Олег Рыжак отметил на пресс-конференции в УНИАН, согласно евростандартам, на каждый миллион населения страны должен быть один трансплантационный центр.

"В Украине их должно быть до 46 в общем, а в частности, для детей - 5-7 центров, но, к сожалению, работает только один. Для взрослых вообще не делается трансплантация от доноров, для детей - только в одном центре", - сказал Рыжак.

При этом он добавил, что сейчас серьезные проблемы с финансированием, с закупкой медикаментов, а также в ближайшее время истекает срок действия (самое позднее в июле 2017 года) тех медикаментов, которые были закуплены в 2015 году, но поступившие в Центр лишь недавно.