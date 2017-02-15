В украинских детсадах появятся группы для детей с особенностями развития

Кабинет министров Украины принял законопроект, который расширит возможности для создания и деятельности детских садов.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, соответствующий проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О дошкольном образовании» о расширении возможностей для создания и деятельности дошкольных учебных учреждений разных форм собственности» было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Действительно, в Украине мы имеем проблему доступа детей к дошкольному образованию, и активно работаем над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Изменения в закон урегулируют на государственном уровне проблемы функционирования детских садов, в частности, частных и корпоративных. Это будет способствовать обеспечению конституционного права детей, в том числес особыми образовательными потребностями, на получение дошкольного образования», – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В МОН отметили, что законопроектом предусматривается, что корпоративные детские сады будут действовать на принципах государственно-частного партнерства и иметь нескольких учредителей, в числе которых – местные органы власти, также могут быть общественные организации. В проекте закона прописано, как такое учреждение будет создаваться, на каких принципах будет функционировать и как в нем будут решаться основные вопросы.

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Отдельно законопроектом предусмотрено создание и функционирование инклюзивных групп в детсадах. В соответствии с предлагаемыми изменениями, в детской инклюзивной группе может быть максимум 15 человек, из которых не более чем три ребенка с особыми потребностями. Кроме этого, предусматривается введение должности ассистента, который будет помогать воспитателям в инклюзивной группе. «По нашим данным, по состоянию на 15 декабря более 85 тысяч детей находится в очереди на устройство в детский сад. При этом в отдельных крупных городах в дошкольных учебных учреждениях на 100 местах воспитывается 180 детей. Это означает, что мы должны искать больше форм для организации дошкольных учебных учреждений. И корпоративные детсады помогут нам не только увеличить количество мест в детских учебных заведениях, но и создать новую альтернативу для работающих родителей», – добавила Гриневич.

В МОН напомнили, что в 2016 году в Украине было создано дополнительно более 26 тысяч мест для детей в дошкольных учебных учреждениях.