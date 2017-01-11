Выпускники с нарушениями умственного развития будут получать документы об образовании нового образца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Читайте такжеДетей с задержкой психического развития переведут в обычные школы

Отмечается, что сегодня, 11 января, Кабинет министров на своем заседании предусмотрел средства на печатание приложений к свидетельству о базовом общем среднем образовании по специальной программе для выпускников с нарушениями умственного развития.

“В сентябре мы приняли постановление, которое предусматривает, что дети с нарушениями умственного развития одинакового уровня сложности будут получать одинаковые документы о базовом общем среднем образовании независимо от того, учатся они в специальном заведении или в обычной школе в рамках инклюзивного или интегрированного обучения. Сейчас на это уже предусмотрены средства, и в 2017 году выпускники получат документы нового образца”, - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

До сих пор, как поясняют в МОН, дети с легкими нарушениями умственного развития, обучающиеся по специальной программе в специальных учебных заведениях и в обычных школах в рамках инклюзивного или интегрированного обучения, получали документы разного образца.

Читайте такжеКитай выделяет 200 тыс. долларов на развитие в Украине инклюзивного образования детей с инвалидностью

«Таким образом, дети из специальных заведений были дискриминированы», - подчеркивается в сообщении. В частности, несмотря на то, что они проходили общую для всех детей с такими нарушениями программу, им выдавалось обычное бумажное свидетельство. Зато дети, которые учились по специальным программам в обычных школах, получали пластиковое свидетельство с приложением, как и учащиеся всех общеобразовательных заведений Украины, но со специальной пометкой, отметили в министерстве.

Теперь все выпускники с легкими нарушениями умственного развития получат документы о базовом общем среднем образовании общего образца (пластиковое свидетельство и приложение с оценками), но с примечанием “по специальной программе”.

Читайте такжеКабмин утвердил план по выполнению рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов

Постановлением также предусмотрены средства на печатание документов для детей с умеренными нарушениями умственного развития. Поскольку дети с такими нарушениями не могут усвоить специальную программу, они проходят курс обучения, в рамках которого получают базовые знания, необходимые для решения бытовых задач и социальной адаптации. После окончания курса этим детям будут выдавать специальную справку “об окончании полного курса обучения по специальной программе”, проинформировали в Минобразования.