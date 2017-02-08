Эпидемический порог по гриппу и ГРВИ не превышен ни в одной из областей Украины - Минздрав

Очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дыхановская.

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"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость среди взрослых, по сравнению с прошлой неделей, уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей - на 5%. Самые высокие показатели заболеваемости гриппом и ГРВИ в Киевской области, самые низкие - в Тернопольской. Повышение уровня заболеваемости ожидаем в середине февраля", - сообщила она.