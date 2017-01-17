На второй неделе нового года в Украине из-за гриппа умерли 6 человек
На второй неделе 2017 года (с 9 – 15 января 2017) зарегистрировали 6 летальных случаев из-за гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях – по 1 случаю, в Одесской - 2 случая. Среди умерших - двое детей (в Одесской и Львовской областях).
Об этом УНИАН сообщили в Центре по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины.
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Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышен в 6 областях Украины - от 8,0 % в Кировоградской до 32,6 % в Волынской областях.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской – 813,6, самый низкий – в Харьковской областях – 259,1 на 100 тыс. населения. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 17,1 % и 23,0 % соответственно.
За вторую неделю заболели гриппом и ОРВИ 199 684 человека, из них 50,7 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составляет 468,8 на 100 тысяч населения, что на 20,2 % меньше прошлой недели. Госпитализированы 10 090 человек – 5,1 % от общего количества больных.
Наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости на первых неделях года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину.
На отчетной неделе при исследовании 76 парных сывороток крови от пациентов с подозрением на грипп ОРВИ диагностический рост титров антител к вирусам гриппа типа А определен в 35,5 % образцов.
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Проведено 327 вирусологических исследований от пациентов подозрением на грипп и ОРВИ, из них в 34,6 % случаях результат положительный. В структуре выявленных респираторных вирусов преобладают РС-вирусы (31 %), также определены вирусы парагриппа (28 %), гриппа типа А (21 %), аденовирусы (20 %).
В этом эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3)сезонный, который определен в 78,7 %.