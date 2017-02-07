Больницы Украины полностью обеспечены вакцинами - Минздрав

Больницы Украины полностью обеспечены вакцинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник управления общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Сергей Платов.

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По его словам, на сегодняшний день в Украине есть практически все вакцины, которые включены в Календарь профилактических прививок.

"В частности, потребность в вакцине БЦЖ обеспечена более чем на полгода, вакцина против кори и краснухи присутствует в количестве более миллиона доз (ее хватит на 9-10 месяцев), в достаточном количестве вакцина КДС, вакцина против дифтерии у взрослого населения", - подчеркнул Платов.

Он подчеркнул, что все вакцины должны вводиться бесплатно.

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"Все вакцины, которые закупались через международные организации, прошли преквалификацию ВОЗ, являются качественными и безопасными. Все спекуляции на эту тему недопустимы. Никаких тяжелых последствий вакцины не дают. Мы рассматриваем возможность внести в календарь прививок определенные изменения, которые сделают его современным и эффективным. Есть потребность введения новых вакцинаций, это время назрело. Украина здесь тоже отстает. У многих количество антигенов значительно больше - у нас 10 генов, у других до 16. В этом направлении Минздрав будет работать, чтобы адаптировать наш календарь к прогрессивным календарям прививок европейских стран," - сказал Платов.