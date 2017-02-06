Врачи надеются, что к пострадавшему в результате обстрела в Авдеевке британскому фотографу вернется зрение

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

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Как рассказал главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, раненный в результате обстрела Нанн был доставлен в состоянии средней тяжести. После необходимых обследований он был переведен в специализированную клиническую офтальмологическую больницу.

По итогам обследования врачи-офтальмологи установили, что в результате осколочного ранения пациент получил множественные поражения обоих глаз. После консультаций с главным офтальмологом Вооруженных сил Украины было принято решение о срочном операционном вмешательстве.

По словам директора Днепропетровской областной специализированной клинической офтальмологической больницы доктора медицинских наук Валерия Сердюка, в течение четырех часов наши лучшие хирурги боролись за спасение зрения пострадавшему фотожурналисту.

"После проведенной операции у нас появилась надежда, что Кристофер будет видеть на оба глаза. Но это будет очень долгий лечебно-реабилитационный процесс", - сказал Сердюк.

Также он отметил профессионализм военных медиков, которые оказывали Нанну первую медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, в Авдеевке в ходе обстрела 2 февраля со стороны боевиков был ранен британский фотограф Кристофер Нанн. С травмой левого глаза его эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи.