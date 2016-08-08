До конца года в Украине планируют создать Центр тактической медицины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного завершился первый в Украине выпуск инструкторов по тактической медицины, подготовка которых проходила по принципу НАТО 68W.

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«До конца года мы планируем в Министерстве обороны создать Центр тактической медицины Вооруженных Сил Украины. Для этого уже есть выделенные ресурсы и возможности. В целом, мы ожидаем получать в год до 300 человек квалифицированного медицинского персонала низшего и среднего звена. Это именно то, чего нам не хватает сейчас», - отметил офицер оперативно-медицинского отдела Центрального военного медицинского управления Игорь Морозов.

Подобные курсы, отметила инструктор по тактической медицине Украинской военной медицинской академии Мария Назарова, позволят быстро подготовить волну инструкторов по тактической медицине для украинского войска.

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«А подготовленные инструкторы, в свою очередь, будут готовить уже военных фельдшеров. В подготовке украинских тактических медиков предусматривается проведение стажировки их на станциях скорой медицинской помощи и в районе проведения АТО», - пояснила инструктор.