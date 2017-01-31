Гройсман обещает, что с 1 февраля цены на лекарства в Украине будут снижены
Правительство взяло за аналоги препараты в пяти соседних странах и определило ту же цену в Украине
Правительство добьется выполнения решения о снижении цен на лекарства против гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы в Украине с 1 февраля.
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Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире ICTV.
"Я убежден в том, что с 1 февраля, когда будут заходить новые партии лекарств, мы добьемся и начнем видеть снижение цен на категории этих лекарств", - заявил он.
Комментируя заявления о якобы невозможности обеспечения снижения цены на лекарства с 1 февраля, Гройсман отметил, что предусматривал создание дефицита лекарств, как только правительство начнет наводить порядок в образовании цен на лекарственные средства.
"Самый главный парадокс заключается в том, что в Польше цены на одни и те же лекарства дешевле, чем в Украине. Как только к этому парадоксу приблизился, сразу начались атаки на правительство. Мы будем идти в заданном направлении. Что касается лекарств, наша задача - обеспечить снижение цены по трем категориям - гипертония, сахарный диабет и бронхиальная астма", - подчеркнул Гройсман.
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Правительство определило действующие вещества в препаратах за выше названными тремя нозологиями, взяло за аналоги препараты в пяти соседних странах и определило ту же цену в Украине, отметил премьер.
"Сказали спекулянтам, условно говоря: "Вы больше не будете зарабатывать только на том, что вы монополисты на этом рынке", и поставили точку, – подчеркнул Гройсман. – Почему украинцы, зарабатывая меньше, должны платить больше за лекарства, которые им жизненно необходимы?".
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Правительство отслеживает исполнения решения по снижению цены на лекарства, работает специальная группа, отметил премьер-министр.
Он отметил, что обсуждал это решение на встрече с фармацевтическими производителями, и будет еще проводить такие встречи.
"Решение принято, его надо выполнять... Наша задача - добиться выполнения решения, и мы этого добьемся", - подчеркнул Гройсман.
По расчетам, шаги, направленные на своевременное обеспечение лекарствами хронически больных, позволят уменьшить инвалидность и смертность от гипертонии на около 18%.