Канада передала Украине медицинское оборудование на 1 млн канадских долларов

Канада передала Украине дополнительную медицинскую помощь в трех контейнерах, общий вес которых составляет 27 тысяч 120 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи состоялась в Институте травматологии и ортопедии Киева.

Читайте такжеФранция передала Институту травматологии и ортопедии НАНУ медоборудованиеПосол Канады Роман Ващук рассказал, что стоимость новой медицинской помощи, которую Канада передает Украины, составляет примерно один миллион канадских долларов (20,616 млн грн по курсу НБУ на сегодняшний день).

Средства на эту помощь в основном собирали в провинции Британская Колумбия. Участие в этом процессе принимали представители благотворительной организации Rotary World Help (Ротари Всемирная Помощь) и Общественная служба украинцев Канады.

Как рассказал дипломат, президент Общественной службы украинцев Канады Роман Савицкий работает над сбором средств и передачей Украине медицинской помощи уже более двух лет.

"Это общественная инициатива. Я рад отметить, что это показывает, насколько из всей Канады идет помощь с запада, с тихоокеанского региона ... до Атлантики", - сказал посол.

В трех контейнерах - предметы медицинского назначения и оборудование для больниц, а именно: операционные и смотровые столы, каталки, оборудование для неотложной помощи, постельное белье, койки, электрические и механические инвалидные коляски, тренажеры, центрифуги, микроскопы и другое оборудование для лабораторий, шприцы, системы для инфузий, перевязочные материалы и многое другое.

В свою очередь директор Института травматологии и ортопедии, академик Георгий Гайко рассказал, что сотрудничество с представителями Канады длится уже почти два года. "Потребность (в этом медицинском оборудовании) у нас сейчас большая, потому что вы знаете о финансовых трудностях, которые у нас есть", - сказал Гайко.

Также президент Общественной службы украинцев Канады сказал, что указанная медицинская помощь будет распределена между пятью разными больницами. Он отметил, что это только начало в предоставлении такой помощи. "Мне дают возможность и гораздо больше привезти, но надо в первую очередь знать, что Украине нужно, и, когда я вернусь в Канаду, мы будем готовить следующие контейнеры", - сказал Савицкий.

Он добавил, что привезенная медицинская помощь будет направлена в больницы Мариуполя, Киева, Полтавы, Черновцов и Ривне.

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