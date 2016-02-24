Врачей из Канады наградили за помощь украинским военным

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Очень благодарен, что вы не равнодушны. Очень легко сегодня остаться дома и сказать, что нас это не волнует. Но ваш приезд - это символ того, что мы не одни против страны-агрессора, что с нами сейчас весь мир, и весь мир поддерживает Украину в вашем лице», - подчеркнул президент.

Отмечается, что за личные заслуги, благотворительную деятельность и предоставление высококвалифицированной медицинской помощи украинским военным награжден Олег Антонишин орденом «За заслуги» ІІІ степени, Каролина Левис и Кристина Уолер - орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Порошенко выразил благодарность руководству и народу Канады за помощь Украине. Глава государства напомнил, что в начале агрессии России в 2014 году, когда пришлось восстанавливать украинскую армию, и не было даже одежды, Канада направила контейнеры с формой.

«Вы себе не представляете, сколько теплых слов в свой адрес услышали канадцы от украинских воинов», - отметил глава государства.

По словам президента, за последние полтора года, благодаря совместным усилиям с волонтерами и при сотрудничестве с зарубежными странами, в том числе с Канадой, удалось значительно улучшить медицинское обеспечение военных. Происходит обмен опытом с зарубежными врачами, оказывается помощь медикаментами, обеспечивается возможность лечения украинских военных за рубежом, а недавно была утверждена новая аптечка, которая соответствует стандартам НАТО.

Порошенко сообщил, что в этом году для нужд медицинской службы Вооруженных Сил планируется поставка 145 санитарных автомобилей и более 30 бронированных медицинских машин.

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Президент отметил успехи военного госпиталя, врачи которого спасли жизнь тысячам украинских военных.

«Сегодня наш военно-медицинский госпиталь стал центром международного сотрудничества, где созданы все условия для того, чтобы настоящие друзья Украины имели возможность приехать и помочь украинским героям», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что госпиталь стал современным медицинским учреждением, которое может успешно делиться опытом работы со многими украинскими и зарубежными партнерами.

В свою очередь, канадские врачи передали президенту флаг Канады с подписями в знак поддержки Украины.

Справка. Микрохирург Каролин Левис проводит сложнейшие оперативные вмешательства на кистях рук и нижних конечностях раненым военнослужащим, которые получили травмы вследствие минно-взрывных ранений (более 10 операций).

Челюстно-лицевой хирург, профессор Олег Антонишин – руководитель всех четырех миссий, лично проводит все самые сложные оперативные вмешательства (более 55 операций).

Менеджер-организатор миссий Кристина Уолер занимается отбором и закупкой медицинского оборудования, необходимого для медицинского обеспечения оперативных вмешательств. Часть этого оборудования в дальнейшем остается в Украине.