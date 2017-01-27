Япония предоставила Украине 290 тыс. долл. на реализацию 5 медпроектов

Правительство Японии предоставило Украине безвозмездную финансовую помощь на сумму около 290 тыс. долл. на реализацию 5 проектов в сфере медицины и образования в рамках первого этапа финансирования программной поддержки проектов безопасности человека "Кусанонэ".

Читайте такжеПосол Японии передал для Главного военного госпиталя сертификат на новый видеоэндоскопический комплекс Как передает корреспондент УНИАН, подписание 5 грантовых соглашений с благотворительными организациями, которые будут реализовывать соответствующие проекты, состоялось сегодня в Киеве с участием посла Японии в Украине Шигеки Суми.

Проекты будут реализовывать в Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В частности, предусмотрена реализация следующих проектов: проект модернизации медицинского оборудования в Краснопольской центральной районной больнице; проект модернизации медицинского оборудования в Запорожском областном противотуберкулезном клиническом диспансере; проект модернизации медицинского оборудования в Новомосковской центральной районной больнице; проект модернизации медицинского оборудования в Первомайской центральной городской многопрофильной больнице; проект улучшения учебных условий в помещении учебного корпуса Октябрьского учебно-воспитательного комплекса "ООШ 1-3-й ступени" - ДОУ Одесской области.

Читайте такжеФранция передала Институту травматологии и ортопедии НАНУ медоборудованиеПодписание второй части контрактов в рамках этой программы планируется на февраль 2017 года.

Отмечалось, что в целом с марта 2014 года Япония предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в стране на общую сумму 1,86 млрд долл. США.