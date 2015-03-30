Япония предоставила Украине грант на закупку оборудования для экстренной медпомощи



Украина и Япония подписали соглашение между правительствами относительно гранта на закупку специального оборудования для медицинских заведений и исследовательских учреждений, а также согласованного протокола по процедурным деталям и протоколу по противодействию коррупции.

В церемонии подписания приняли участие Вице-премьер-министр Украины - Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Сумме Шигеки.

Квиташвили поблагодарил за помощь и заверил, что высокотехнологичная аппаратура общей стоимостью 4,2 млн долларов, закупленная японским правительством, направлена в больницы скорой помощи в разных областях Украины.

В свою очередь Сумме Шигеки отметил многолетнее тесное сотрудничество Украины и Японии и выразил надежду, что и в дальнейшем она будет углубляться.