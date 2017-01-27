Канада передала Украине 10 "скорых" для оказания экстренной помощи

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная передача «скорых» медицинским учреждениям разных областей Украины состоялась сегодня на Михайловской площади в Киеве.

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Как отметил посол Канады в Украине Роман Ващук, «скорые» поступили из пяти провинций Канады: Квебек, Альберта, Онтарио, Манитоба и Саскачеван.

"Это усилия гражданского общества, провинциальных правительств и федерального правительства всей Канады в сотрудничестве, в частности, с Конгрессом украинцев Канады, его инициативой помощи Украине, с "Каритас Украины", сотен людей, которые собрали этот подарок", - сказал посол.

Также он сказал, что передача «скорых» посвящена 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой.

По словам Ващука, переданные Украине «скорые» полностью адаптированы к украинским реалиям. Он отметил, что впервые Канада передавала Украине автомобили «скорой помощи» два года назад, но тогда было сделано много замечаний, как их нужно лучше адаптировать. С тех пор были учтены все пожелания.

В свою очередь представитель Канадско-украинского фонда Джон Гулюк сказал, что приблизительная стоимость одной «скорой» составляет 40 тыс. канадских долларов.

Как сообщила начальник Управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко, из этих десяти машин три будут направлены в Луганскую область, четыре - в Харьковскую, остальные - в Черновицкую и Тернопольскую.

В прифронтовой зоне в Луганской области эти автомобили будут задействованы для оказания помощи как гражданскому населению, так и раненым украинским военным. "Все, что касается Луганской области, - они будут работать в Центре экстренной медицинской помощи", - сказала Тимошенко. Она подтвердила, что эти «скорые» полностью оборудованы в соответствии с украинскими потребностями. По ее словам, с помощью этих «скорых» врачи смогут оказывать экстренную помощь для стабилизации состояния людей для того, чтобы их можно было доставить в учреждение здравоохранения.

В Харьковской области эти машины будут обслуживать сельские районы.

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Президент Международной благотворительной организации "Каритас Украины" Андрей Васькович сказал, что в Черновицкой и Тернопольской области эти «скорые» будут работать в детских больницах.

Посол Ващук заверил, что Канада и в дальнейшем продолжит помогать Украине.

"Наши акции не являются одноразовыми, они являются длительными», - подчеркнул он и добавил, что вскоре ожидается передача медицинского оборудования. «Также будет разворачиваться учебный проект по предоставлению экстренной первой помощи для работников ГСЧС в разных регионах Украины", - добавил посол Ващук.