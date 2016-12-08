В Украине объявлен отбор партнеров для повышения энергоэффективности больниц

Как сообщается на сайте GIZ, целью проекта является модернизация украинских больниц с применением демонстрационных подходов, а бюджет проекта составляет 3 млн долл. К участию приглашаются мотивированные партнеры для совместной работы, чтобы повысить уровень энергоэффективности в больницах.

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На сайте немецкого бюро говорится, что более чем 1000 больниц являются самыми энергозатратными общественными учреждениями, а некоторые больницы тратят 20% своего бюджета на энергоносители.

Ожидается, что больницы в партнерских регионах станут лидерами в сфере энергоэффективности и распространят примеры передовой практики среди других больниц Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и представитель Немецкого общества по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ) Сабине Мюллер подписали соглашение о реализации проекта «Интегрированное развитие городов Украины» на сумму 5,85 млн евро.

Справка УНИАН. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению Федерального правительства Германии поддерживает процесс преобразований в Украине с 1993 года. Сейчас GIZ работает примерно в 20 населенных пунктах Украины по поручению четырех немецких министерств, Европейского Союза и Британского департамента международного развития (DFID). В Украине GIZ насчитывает около 150 местных и международных специалистов. Около 25 интегрированных и реинтегрированных временных специалистов оказывают поддержку органам государственного управления, торговым палатам и средним предприятиям. С 2009 года GIZ имеет постоянное Бюро в Украине.