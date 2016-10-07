Выпускников медицинских вузов освободили от обязательной отработки

За соответствующий законопроект №3312-д проголосовали в целом 236 депутатов.

"Мы должны поставить точку в существовании принудительного труда в Украине. Это нонсенс и рудимент, который существует со времен советской власти. У нас только студенты, которые заканчивают медицинские колледжи и университеты, должны принудительно отрабатывать", - заявил по этому поводу нардеп Александр Спиваковский, который представлял законопроект.

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В законе о высшем образовании теперь будет написано, что медицинские вузы только способствуют трудоустройству своих выпускников, но те свободны в выборе места работы.

Одновременно законопроект вводит в законодательство новое положение о том, что студенты медвузов и педвузов, которые захотят отработать три года после выпуска в сельской местности, должны получать от государства бесплатное жилье.

Напомним, весной 2015 года Кабинет Министров освободил выпускников вузов, кроме медиков, которые учились на бюджете, от обязательной трехлетней отработки.