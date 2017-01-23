Внедрение семейной медицины в Украине кардинально изменит ситуацию к лучшему - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что внедрение семейной медицины в Украине кардинально изменит к лучшему ситуацию с заболеваемостью.

Читайте такжеГройсман считает, что нынешняя команда Минздрава способна проводить реформыКак передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала 20 января журналистам в Житомире на пресс-конференции.

По ее словам, начатая в Украине медицинская реформа предусматривает, среди прочего, внедрение семейной медицины и открытие амбулаторий семейного врача.

«Самые здоровые страны Европы имеют сильную семейную медицину. От больниц здоровье человека не зависит, во многом оно зависит от семейного врача, в Украине сейчас это звено отсутствует. И это наша цель, чтобы у каждого украинца был свой врач»,- подчеркнул заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Читайте такжеБольницы не будут закрывать в ходе медицинской реформы, а перепрофилируют - СупрунНаходясь в Житомире с рабочим визитом, Супрун приняла участие в презентации современной системы электронной регистрации в поликлинике № 2 КУ «Центральная городская больница №1 г. Житомира».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря прошлого года в Житомире открыли первую амбулаторию семейного врача, на которую из городского бюджета выделили 1,7 млн грн.