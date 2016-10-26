Семейные врачи будут получать больше денег за лечение детей и пожилых людей – Минздрав

«Тариф платится на человека и к нему используется коэффициент. Мы со следующего года собираемся ввести возрастные коэффициенты. Ребенку необходимо больше внимания, времени врача, которое может быть использовано на другого пациента. То есть, тариф на ребенка будет больший, тариф на пожилого человека будет больший…Мы имеем расчеты этого тарифа, по ним средний тариф будет составлять 210 грн на человека на год», - сказал он.

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По его словам, Минздрав намерен ограничить количество пациентов, которые может вести один семейный врач, 2 тысячами человек.

Чиновник отметил, что на первом этапе внедрения страховой медицины у каждого украинца должен появиться семейный врач, с которым необходимо будет заключить соглашение. По его словам, семейный врач будет диагностировать заболевания, отправлять пациента к узким специалистам или лечить общие заболевания.

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При этом Ковтонюк не смог ответить на вопрос, будет ли уже в следующем году страховая медицина покрывать лабораторные и диагностические услуги.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует начать реформу здравоохранения уже в начале 2017 года с развития семейной медицины, введения референтных цен на лекарства и механизма частичной компенсации стоимости лекарств для определенных видов заболеваний.