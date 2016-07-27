Ульяну Супрун назначили и.о. министра здравоохранения

Кабинет министров Украины возложил выполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на недавно назначенную заместителем главы Минздрава Ульяну Супрун.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время заседания правительства.

Читайте такжеКабмин планирует назначить Супрун и.о. министра здравоохранения"Решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время голосования по кадровым вопросам списка.

Как сообщал УНИАН, до этого и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский.

Кабмин 22 июля назначил волонтера Ульяну Супрун на должность заместителя министра здравоохранения.

Читайте такжеКабмин назначил Ульяну Супрун заместителем министра здравоохраненияУльяна Супрун родилась и выросла в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе, в дальнейшем возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала «Защиту патриотов» - организацию, которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

В 2015 году получила украинское гражданство.