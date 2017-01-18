Гройсман считает, что нынешняя команда Минздрава способна проводить реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

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"Правильная политика в сфере здравоохранения, некоррумпированная, позволит вывести систему здравоохранения из состояния комы, в которой она находится не один год. Поэтому я считаю, что наша главная задача – преодолеть любые коррупционные схемы в этой системе. И новая команда Минздрава во главе с и.о. министра Ульяной Супрун как раз и есть командой, которая является абсолютно некоррумпированной", – отметил Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что команда Минздрава должна выполнять приоритетные задачи.

"У нас есть несколько конкретных задач, которые мы должны решить", – сказал Гройсман.

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Премьер уточнил, что это, в частности: установление справедливых цен на лекарства; чтобы с 1 апреля заработал механизм возмещения средств для хронически больных; должен быть достроен "Охмадет", обеспечена выплата повышенной зарплаты медицинским работникам, проведены еще более успешные закупки лекарств через международные организации, а также введена система государственного медицинского страхования.