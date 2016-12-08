Новоизбранный госсекретарь Минздрава Шолойко замешана в коррупционных схемах - Супрун

Об этом и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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«Мы категорически не согласны с результатами конкурса и видим системные просчеты в процедуре его проведения, которая не совершенной и требует тщательной доработки. По данным Мониторинговой миссии ДоброЧесно, лицо, которое сегодня избрали госсекретарем Минздрав не может занимать эту должность из-за конфликта интересов, а ее имя фигурирует в коррупционных схемах», - написала Супрун, добавив, что не может работать с людьми, которые скомпроментированы или коррумпированы.

Вместе с тем, Супрун отметила, что процесс необходимых изменений уже инициирован на правительственном совещании в понедельник.

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«Мы убеждены, что результатами станет более понятный, прозрачный и честный процесс избрания достойных государственных секретарей не только для Минздрава!», - резюмировала она.

Отметим, что государственным секретарем Министерства здравоохранения была избрана Наталья Шолойко, которая является заместителем директора по регистрации фармаконадзора ГП «Государственный экспертный центр».