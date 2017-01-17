Количество зарегистрированных переселенцев с 4 по 16 января сократилась на 2,1 тыс. человек
10:02, 17 января 2017Страна
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По состоянию на 16 января текущего года на учете находятся 1 млн 650 тыс. 410 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 2101 человека меньше, чем на 4 января этого года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Общая сумма перечисленных переселенцам средств за 2016 год составила 3,16 млрд грн / УНИАН
Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 329 425 семей из Донбасса и Крыма.
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На указанную дату за государственной денежной помощью обратились 1 млн 123 тыс. 964 семей переселенцев, из них 1 млн 37 тыс. 360 семей, или 92%, получили ее.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Минсоцполитики, общая сумма перечисленных переселенцам средств за 2016 год составила 3,16 млрд грн.
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