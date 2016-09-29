Общий уровень благосостояния внутренне перемещенных лиц является крайне низким - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАН Украины, аналитик Анна Гвелесиани, презентуя результаты исследования "Положение внутренне перемещенных лиц и их интеграция в принимающие общины".

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По словам эксперта, почти 40% переселенцев вынуждены экономить даже на питании, еще 40% хватает только на питание, удовлетворить все потребности могут только около 20% внутренне перемещенных лиц.

"Важной проблемой является обеспечение переселенцев жильем. Основная доля опрашиваемых задекларировала, что они сами оплачивают свое жилье. 70% переселенцев проживают в арендованном жилье", - отметила Гвелесиани.

Эксперт подчеркнула, что все проблемы, характерные для внутренне перемещенных лиц, не являются сугубо специфическими - только касающимися переселенцев.

"Проблема низких доходов, слабо развитый рынок труда, недостаточный доступ к базовым социальным услугам, их низкое качество, проблемы с жильем - они характерны для всех жителей Украины. Переселенцы не являются исключением, но на них влияет ряд других факторов, которые нужно учитывать. Это, в частности, и психологический стресс, и потеря социального статуса, потеря работы. Поэтому эта категория является более социально уязвимой", - сказала Гвелесиани.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 сентября текущего года в Украине на учете находится 1 млн 701 тыс. 571 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.