Подписан указ об усилении ответственности за нарушение прав людей с инвалидностью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ подписан во время встречи с представителями общественного движения людей с инвалидностью, которая состоялась в день 10-й годовщины принятия Конвенции о правах лиц с инвалидностью ООН.

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«Такие дефиниции как равноправие, инклюзия, универсальный дизайн, доступность должны стать абсолютно отправными точками для каждого высшего должностного лица, каждого государственного служащего, для всех без исключения рядовых граждан Украины», - подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, основная цель документа - изменение тех традиций, которые, к сожалению, все еще существуют в нашем государстве по отношению к людям с инвалидностью. Его положения охватывают основные сферы жизнедеятельности людей с инвалидностью и все их категории.

Среди шагов, которые необходимо сделать для реализации поставленной цели, президент назвал первоочередное усиление ответственности за нарушение прав и законных интересов людей с инвалидностью, формирование в сознании граждан толерантного отношения к людям с инвалидностью, улучшение уровня и качества обеспечения людей с инвалидностью медицинскими и реабилитационными услугами.

«Мы должны делать весьма важные шаги. Начиная с детских садов и школ, общежитий в университетах, метро, магазинов, проектно-архитектурных бюро, которые создают проекты, городской власти», - сказал глава государства, акцентировав внимание и на необходимости развития инклюзивного образования.

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«И когда мы говорим о европейской интеграции, мы все должны понимать, что это и почет, уважение и защита интересов людей с инвалидностью, а не просто нацепить синий флаг со звездами. Потому что реформы, лицо страны начинается в первую очередь с каждого из нас», - добавил Порошенко.

Президент отметил необходимость совершенствовать систему поддержки участников АТО, гражданских пострадавших и внутренне перемещенных лиц, которые получили ранение, контузию, травму или заболевание, которые привели или могут привести к инвалидности.

«Необходимо обеспечить реабилитацию, адаптацию и трудоустройство демобилизованных участников антитеррористической операции с инвалидностью. Именно поэтому был введен институт Уполномоченного президента по вопросам реабилитации раненных участников АТО», - пояснил глава государства.

Порошенко заявил о готовности к результативному сотрудничеству в направлении совершенствования государственной политики в отношении людей с инвалидностью и практики ее реализации, которая должна осуществляться как через Уполномоченного Валерия Сушкевича, так и через Уполномоченного Вадима Свириденко.

Он высказал уверенность, что и правительство, и парламент осуществят все необходимые шаги для решения вопросов, касающихся обеспечения охраны и защиты прав участников антитеррористической операции, внутренне перемещенных лиц, пострадавших гражданских и рядовых граждан с инвалидностью.

«Вернувшись на путь экономического роста, Украина сможет обеспечить и вернуть свой долг как государство гражданам с инвалидностью. Потому что меняя отношение к людям с инвалидностью, мы меняем себя и, прежде всего, меняем государство», - подчеркнул Порошенко.

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Важным юридическим шагом на пути к обеспечению прав людей с инвалидностью президент также назвал принятие изменений в закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней» с учетом стандартов Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

«Этими изменениями заложена основа для приведения национального законодательства в соответствие с мировыми стандартами корректного и недискриминационного обозначения таких людей как «человек с инвалидностью», а не как «инвалидов», - добавил Порошенко.

Уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Сушкевич назвал этот указ наиболее системным и комплексным из тех, которые были до сих пор подписаны по вопросам людей с инвалидностью. Документ, по его оценке, охватывает все сферы жизни таких людей.