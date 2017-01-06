Кабмин утвердил план по выполнению рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов

Соответствующее распоряжение от 28 декабря 2016 г. № 1073-р опубликовано на Правительственном портале.

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Документом предусмотрено: создание надлежащих условий доступа лиц с инвалидностью в здания и сооружения общественного назначения, в частности, помещения учреждений культуры,здравоохранения, учебные заведения и жилые объекты, а также в объекты транспортной инфраструктуры и связи; ведение мониторинга имплементации стандартов доступности транспорта, объектов транспортно-дорожной инфраструктуры и почтовой связи для лиц с инвалидностью и зданий и сооружений, объектов общественного и гражданского назначения, благоустройства; усиление стимулирования работодателей частного и государственного сектора для трудоустройства лиц с инвалидностью, а также принятие мер для обеспечения поддержанного трудоустройства лиц с инвалидностью, в том числе с интеллектуальными и психическими нарушениями на открытом рынке труда.

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Также предусматривается выделение достаточных ресурсов для развития вспомогательных услуг в местных сообществах с целью обеспечения лицам с инвалидностью свободного выбора места и условий проживания и деинституциализации; проведение мероприятий по обеспечению судами информационной доступности для лиц с инвалидностью (ознакомление лиц с инвалидностью с информацией о работе суда, графиком рассмотрения судебных дел, дублирование судебной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля на соответствующей табличке и тому подобное); принятие мер для проведения быстрого и эффективного расследования всех сообщений о торговле людьми, сексуальном насилии и эксплуатации женщин и девушек с инвалидностью в государственных учреждениях (домах-интернатах и психиатрических больницах).

Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение плана, определить должностных лиц, ответственных за обеспечение, соблюдение и реализацию прав и свобод лиц с инвалидностью, на уровне не ниже заместителя руководителя органа; разработать методику оценивания своей работы по обеспечению прав лиц с инвалидностью, согласовав ее с Министерством социальной политики и общественными объединениями лиц с инвалидностью; создать постоянно действующие рабочие группы с привлечением в их состав представителей общественных объединений, занимающихся вопросами лиц с инвалидностью; подавать ежегодно до 30 января Министерству соцполитики отчет о состоянии выполнения указанного плана мероприятий.

Областным и Киевской городской государственным администрациям необходимо в двухмесячный срок разработать и утвердить региональные планы мероприятий по выполнению рекомендаций, изложенных в заключительных замечаниях, предоставленных Комитетом ООН по правам лиц с инвалидностью, до первого доклада Украины о выполнении Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью на период до 2020 года.