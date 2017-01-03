В Минздраве обещают, что Национальный перечень основных лекарственных средств будет введен в 2019 году

Как сообщили УНИАН в Минздраве, чтобы пациенты не остались без эффективных и безопасных лекарств, которые они получают за государственные средства сейчас, в течение 2017 и 2018 гг. будет действовать переходный период.

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После окончания переходного периода, в 2019 году, вступит в силу единый Национальный перечень основных лекарственных средств,. Это станет основой для всех закупок лекарств за государственные средства - на государственном и местном уровнях; для возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) на амбулаторном уровне; для обеспечения лекарствами при стационарном лечении.

Национальный перечень основных лекарственных средств – это перечень безопасных лекарственных средств с доказанной эффективностью, доступ к которым государство гарантирует всем пациентам бесплатно путем рационального использования государственных средств. Формированием этого документа занимается Экспертный комитет по отбору и использованию основных лекарственных средств, постоянно действующий совещательный орган, созданный МОЗ Украины. В его компетенции – осуществление оценки сравнительной эффективности (результативности), безопасности и экономической целесообразности лекарственных средств и рекомендации Минздрава относительно их включения или не включения в Национальный перечень.

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Национальный перечень лекарственных средств включает важнейшие базовые препараты для лечения приоритетных заболеваний и состояний, указаны по международным непатентованным названием, формой выпуска и дозой. Это позволит уменьшить возможности для злоупотреблений в интересах определенных производителей и избежать закупке неэффективных препаратов, которые присутствуют в действующем национальном перечне.