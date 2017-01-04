В Украину идут сильные морозы: врачи предупреждают об опасности обморожений

Об этом председатель Минздрава написала на своей странице в Facebook.

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«Вскоре Украину охватят сильные морозы. Согласно сообщениям Гидрометцентра, на Рождество температура будет достигать -26 градусов. Одевайтесь теплее и с осторожностью относитесь к собственному здоровью!» - посоветовала она.

Супрун призвала украинцев быть осторожными во время прогулок в морозные дни. «Длительное пребывание на улице в морозные дни может вызвать обморожение! Есть несколько простых признаков, по которым можно распознать обморожение: белый или серовато-желтый цвет участка кожи; частичная или полная потеря чувствительности; необычное ощущение кожи», - отметила она и добавила, что в случае обнаружения признаков обморожения необходимо обратиться за медицинской помощью.

Как сообщал УНИАН, в Украине на Рождество придут 20-градусные морозы. В частности, согласно прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января ночью 13-19°, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза. 8-9 января холодная погода в Украине сохранится.