Как не пострадать из-за переохлаждения. Советы врачей

Холод пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды человека. Что происходит с органами и тканями человека? Сосуды в конечностях инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло. Именно за счет этого приток крови к внутренним органам увеличивается и поддерживается стабильная внутренняя температура тела. Вот почему циркуляции крови в конечностях замедляется. Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос - они наименее защищены из-за того, что в них тонкий жировой слой. Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. И для этого не нужна сверхнизкая температура. Температура, при которой можно переохладиться, может быть даже плюсовой. При переохлаждении температура тела снижается до 35 °С и ниже.

Полезные советы

- Одевайтесь многослойно: наденьте на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это предупредит потливость, которая на морозе опасна. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Из этих же соображений одежда должна быть полностью свободной.

- Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

- Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.

- Не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Замерзли - также съешьте что-нибудь.

- Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

- По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом.

- Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу - только не очень энергично, это может повредить замерзшим тканям.

- Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем разумно, потому что энергия используется очень быстро, а силы надо восстанавливать. Поэтому шевелитесь, но не слишком интенсивно.

- Следите за прогнозом погоды.

Категорически нельзя:

- касаться металла, как голыми руками, так и языком. Металл очень хорошо проводит тепло, а значит, мгновенно забирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении, а следовательно, при работе с подобными материалами на морозе непременно используйте водонепроницаемые перчатки.

- употреблять спиртное, потому что алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, алкоголь просто ослабляет ваш собственный контроль за ситуацией, что мешает вам уберечься от травм в сложных условиях. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом за свое пагубное влияние на стенки сосудов.

Первая помощь

Не следует думать, что переохлаждение пройдет само по себе. Как только появятся его симптомы - восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение.

Первая помощь при переохлаждении несложная - согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте.

В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, надо переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела.

При отморожении следует придерживаться принципа «внутреннего согревания» пораженных тканей - накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопчатобумажные и др.), употреблять теплые напитки.

Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих батарей, так как это может привести к значительному углублению поражения.

Обязательно пейте как можно больше жидкости - любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови. Примите обезболивающие и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью!