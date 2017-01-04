Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

12:14, 04 января 2017
Страна
178

Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о выделении дополнительных 2 миллионов евро на гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей.

УНИАН

Об этом Курц написал в своем микроблоге в Twitter.

Читайте такжеОбщий уровень благосостояния внутренне перемещенных лиц является крайне низким - исследование

"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для гуманитарной помощи населению восточной Украины", - отметил министр.

Также в сообщении он назвал организации, которые, очевидно, получат упомянутые средства. В частности, Курц указал на Международный комитет Красного Креста и благотворительный фонд «Каритас».

Читайте также80% гуманитарной помощи для жителей Донецкой области поступает от штаба Ахметова – исследование

Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетили офис благотворительного фонда «Каритас».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter