Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса
Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о выделении дополнительных 2 миллионов евро на гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей.
Об этом Курц написал в своем микроблоге в Twitter.
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"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для гуманитарной помощи населению восточной Украины", - отметил министр.
Также в сообщении он назвал организации, которые, очевидно, получат упомянутые средства. В частности, Курц указал на Международный комитет Красного Креста и благотворительный фонд «Каритас».
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетили офис благотворительного фонда «Каритас».