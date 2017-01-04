Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Об этом Курц написал в своем микроблоге в Twitter.

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"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для гуманитарной помощи населению восточной Украины", - отметил министр.

Также в сообщении он назвал организации, которые, очевидно, получат упомянутые средства. В частности, Курц указал на Международный комитет Красного Креста и благотворительный фонд «Каритас».

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетили офис благотворительного фонда «Каритас».