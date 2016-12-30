Украина ожидает освобождения до Нового года подростков, удерживаемых боевиками

Украинская сторона передала в одностороннем порядке ОРДЛО 15 человек и ожидает освобождения до Нового года подростков, которых боевики удерживают за «диверсии и терроризм».

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЮНИСЕФ проинформировал 87% детей на востоке Украины о минной опасности«Украинская сторона в качестве жеста доброй воли, как гуманитарную акцию, 15 лиц, совершивших преступления (передала – УНИАН) для разблокирования процесса освобождения заложников. Президент, СБУ, минская группа ищем шаги для освобождения заложников. Мы готовы к компромиссу, чтобы только освободить ребят», - написала она.

По словам Геращенко, среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто имеют болезни.

Читайте такжеТравма войны: как помочь ребенку«Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, удерживаемые в тюрьме «за диверсии и терроризм». Но мы ожидаем освобождения ребят - и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, их удерживают в ОРДЛО и в Москве», - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

Как отметила Геращенко, на передаче 15 человек были мамы и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО освободить ребят, проявить милосердие.

«Их слова, их обращения, их молитвы быть милосердными и отпустить ребят невозможно было слушать без слез», - добавила она.