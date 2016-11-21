В Украине 580 тысяч детей затронуты военными действиями на Донбассе - ЮНИСЕФ

20 ноября Украина и другие страны мира отметили Всемирный день ребенка, принятый в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день служит напоминанием о необходимости работы по защите прав детей и важности оказания им своевременной помощи.

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По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до пяти лет. Еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для жизни и развития. Многие из этих смертей вызваны легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями войн, нищеты, дискриминации и насилия.

В Украине, по официальным данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 580 тысяч детей, проживающих вблизи линии соприкосновения и на неподконтрольной территории, были затронуты военными действиями на Донбассе. 186 получили ранения, 68 погибли.

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«Дети становятся самыми незащищенными во время вооруженных конфликтов, поскольку зачастую лишены права на безопасность и саму жизнь. Поэтому «дети войны» – главный приоритет для Рината Ахметова и Гуманитарного штаба. С августа 2014 года Штаб помогает детям Донбасса по нескольким направлениям работы: доставка и выдача наборов выживания, адресная помощь, психологическая помощь, а также помощь медикаментами», – рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, два с половиной года голода и обстрелов оставили неизгладимый след на тысячах детей на востоке Украины. «Особенно достается тем, кто проживает на линии разграничения. До сих пор обстрелам подвергаются Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Гранитное. На Донбассе продолжают гибнуть люди. Потребность в помощи остается. По решению Рината Ахметова Гуманитарный штаб готов и в дальнейшем оказывать помощь детям, пострадавшим от конфликта», – говорит Римма Филь.

За два с половиной года работы Штаба:

765 тысяч продуктовых наборов выдано семьям с детьми до 35 месяцев;

2 957 детей получили помощь на срочное лечение и операции;

1 985 наборов жизненно-важных медикаментов выдано детям, страдающим сахарным диабетом, астмой и различными формами ДЦП;

57 раненых детей прошли курс реабилитационного лечения или получили технические и индивидуальные средства реабилитации;

49 915 детей получили консультационную психологическую помощь.