Луценко просит Гройсмана передать Минздраву функции медобслуживания заключенных

Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко перед премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом инициирован вопрос о передаче осуществляемой Министерством юстиции Украины неприсущие функции медицинского обслуживания заключенных и осужденных Министерству здравоохранения Украины с целью независимости и демилитаризации медицинского персонала пенитенциарных учреждений.

Читайте такжеСреди осужденных в Украине около 4,6% ВИЧ-инфицированныхОб этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в среду, 28 декабря, в ГПУ обсудили результаты деятельности управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных процессах и других мер принудительного характера в местах несвободы за 2016 год.

В частности, речь шла о том, что в октябре-декабре 2016 года по результатам проверки в учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения Волынской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Житомирской и других областей внесено 27 документов реагирования, к ответственности привлечено 53 должностных лица органов государственной уголовно-исполнительной службы, из дисциплинарных помещений пенитенциарных учреждений освобождено 10 осужденных, начато 6 уголовных производств, отменено 3 постановления о незаконном закрытии оперативно-розыскных дел.

Читайте такжеЗа домашнее насилие - 12 лет тюрьмы: депутаты хотят ужесточить наказание для садистов в семьяхВ ГПУ также замечают, что устранен вскрытый прокурорами ряд нарушений прав взятых под стражу и осужденных на охрану здоровья, оплату труда, надлежащее материально-бытовое обеспечение, пожарную безопасность, гуманное обращение и недопущение безосновательного применения дисциплинарных взысканий и т.п. «До вмешательства органов прокуратуры большинство из указанных нарушений оставались вне поля зрения органов Министерства юстиции Украины. Например, только по результатам нескольких прокурорских проверок из оборота среди осужденных изъято десятки ножей, лезвий и других запрещенных предметов», - говорится в сообщении.

«Всего с начала года при реагировании Генеральной прокуратуры Украины к ответственности привлечено более 170 должностных лиц, уволено 10 незаконно удерживаемых лиц», - информирует ГПУ.

Кроме того, в ведомстве заметили, что благодаря повышению эффективности работы за соблюдением требований режима по сравнению с 2015 годом вдвое уменьшилось количество самоубийств заключенных в специальных учреждениях Национальной полиции (с 8 до 4 случаев).

По данным ГПУ, региональными прокурорами из мест временного содержания иностранцев освобождено 18 удерживаемых лиц, которые незаконно находятся в Украине, без соответствующего решения суда.