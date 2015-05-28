ГПУ выявило нарушения в медико-санитарном обеспечении в тюрьмах

Как сообщили УНИАН в Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, об этом шла речь сегодня на межведомственном совещании под председательством заместителя генерального прокурора Украины Олега Залиско.

Отмечается, что в первом квартале 2015 года органами прокуратуры проведен ряд проверок по этим вопросам. На устранение выявленных нарушений законов прокурорами внесено 468 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 96 должностных лиц.

Проведены проверки в Днепропетровской, Львовской, Кировоградской областях и в Государственной пенитенциарной службе Украины, министерствах внутренних дел и здравоохранения Украины.

«Эти проверки показали, что принятые Минюстом, ГПтС, МВД и Минздрава Украины меры оказались недостаточными, а несвоевременное медицинское обследование осужденных, промедление с переводом больных в лечебные учреждения, наличие у них тяжелых соматических и инфекционных заболеваний, проведение некачественного лечения или его непредоставление являются основными факторами, которые приводят к смертности среди осужденных», - отмечается в сообщении.

Так, в исправительных колониях большинства регионов нарушаются требования стст. 115, 116 Уголовно-исполнительного кодекса Украины относительно создания необходимых материально-бытовых условий содержания осужденных. Нередко такие условия не отвечают элементарным правилам санитарии и гигиены. Кроме того, требует должного взаимодействия деятельность ГПтС и Минздрава по соблюдению администрациями учреждений исполнения наказаний требований Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», которыми не обеспечено лицензирование и аккредитация медицинских частей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что генпрокурор проинформировал премьер-министра о необходимости закрепления на законодательном уровне увеличения размера жилой площади на одного заключенного.