Контактные линзы вызывают грибковую инфекцию глаз

Американские медики отмечают рост числа случаев грибковых заболеваний глаз, поражающих здоровых людей, использующих мягкие контактные линзы. Возбудителем заболевания является грибок fusarium, естественной средой обитания которого является почва и растительный материал в тропиках и субтропиках.

По словам американского оптометра Артура Эпштейна, новая инфекция менее заразна, чем обычный вирус. В некоторых климатических поясах споры fusarium встречаются практически повсеместно, однако на протяжении долгого времени медики полагали, что организм здорового человека способен эффективно сопротивляться его проникновению.

В последнее время, однако, число случаев тяжелого поражения глаз, вызванных болезнетворным грибком, значительно возросло. Коньюктивит: глаза в опасности! Грибок поражает роговицу глаза, вызывая поначалу те же симптомы, что и обычный коньюктивит. При этом fusarium не чувствителен к антибиотикам, которые используются при лечении заболеваний, вызванных вирусами или бактериями.

Если природа заболевания не будет установлена вовремя, больной может лишиться зрения. Симптомы грибкового поражения роговицы глаза включают боль, раздражение, повышенную чувствительность к свету, размытое изображение. Для того, чтобы избежать инфекции, медики советуют обладателям контактных линз тщательнее соблюдать правила гигиены глаз, не использовать линзы и растворы для хранения линз с истекшим сроком годности и немедленно обращаться к врачу при появлении первых признаков глазной инфекции.

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