В Минздраве подписан меморандум по внедрению электронной системы здравоохранения



В Министерстве здравоохранения Украины состоялось подписание Меморандума о намерениях сотрудничества во внедрении в Украине прозрачной и эффективной электронной системы здравоохранения.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, команда министерства инициировала сотрудничество с представителями медицинского и ИТ бизнеса, общественных организаций, профильных экспертов, научных работников и государственных органов.

Министерство задекларировало, что видит роль государства на рынке е-здравоохранения в разработке стандартов, протоколов обмена данными, регулировании и обеспечении безопасности хранения медицинских данных пациентов.

Согласно меморандуму, стороны объединились в создании и внедрении комплексной электронной системы для обеспечения удобного взаимодействия между пациентами, учреждениями здравоохранения и врачами, а также для прозрачного и эффективного распределения и использования государственных средств.

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Результатом меморандума должно стать подписание до конца текущего года “дорожной карты” внедрения электронной системы, создание единых, прозрачных и недискриминационных правил доступа к системе, а также базового программного обеспечения, необходимого для запуска реформы.

В подписании меморандума приняли участие и.о.министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, председатель Государственного агентства по вопросам е-правительства Александр Рыженко, представители публичной инициативы по электронизации сферы здравоохранения и профильных ГП.

Участники мероприятия подчеркнули, что публичная инициатива, как и меморандум, открыты для участия всех, кто согласен с декларируемыми принципами и готов внести вклад в реализацию целей меморандума для всего украинского общества.