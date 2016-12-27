Эксперты настаивают на ограничении импорта мяса из-за эпидемии птичьего гриппа в ЕС

«Европейский Союз хочет ввести региональный принцип. Убежден, что должен быть зеркальный подход. То есть, если регионализация действует у них, она должна действовать и у нас», - цитирует пресс-служба министра.

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Согласно сообщению, на текущий момент ЕС ограничил ввоз мяса птицы со всей территории Украины, однако ведется работа по внедрению принципа регионализации. Таким образом, государство сможет экспортировать птичье мясо с территорий, на которых заболевание не было обнаружено. По данным пресс-службы, Госпродпотребслужба уже направила в ЕС детальную информацию о мерах, которые были приняты для борьбы с эпидемией в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в текущем году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Ранее Госпродпотребслужба запретила ввоз птицы из некоторых регионов Германии и Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа. Также ведомство ограничило импорт птицы с некоторых территорий в Венгрии и Болгарии в связи со вспышками болезни Ньюкасла.

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Грипп птицы - острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птиц из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.