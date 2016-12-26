Психологи проекта "Наставничество" фонда Ахметова разработали рекомендации для наставников детей-сирот

ак подчеркнули УНИАН в Гуманитарном фонде Рината Ахметова, таким детям не хватает знаний о рынке труда, а также обычной уверенности в себе и своих возможностях. Поэтому психологи проекта «Наставничество» Фонда Рината Ахметова подготовили перечень советов, используя которые наставники смогут помочь детям определиться с будущей профессией.

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Первый этап: обрисуйте вместе с ребенком его «хочу» ‒ желания, склонности, предпочтения относительно будущей профессии, да и вообще жизни, ведь профессия во многом определяет весь ее уклад.

Для начала вспомните профессии, о которых ребенок говорит с интересом, которые ему нравятся, которые почему-то привлекают. Которые «зажигают» его глаза радостным светом. Постарайтесь просто набросать список, невзирая ни на престижность профессии, ни на то, насколько реально ее получить.

Попробуйте понять, что общего во всех этих профессиях. Может, то, что все они творческие? Может, все они дают определенную степень свободы? Может, все они направлены на помощь людям? Цепляйтесь за любое сходство. Так вы сможете понять, что ребенку важно в профессии. И сможете найти это же и в других специальностях (если вдруг те, что первыми пришли в голову, почему-то недоступны для подростка).

Взвесьте всю полученную информацию. Поймите, с кем или чем хочет связать свою жизнь ваш воспитанник. С людьми или с документами, с животными или с техникой? Может быть, работа, связанная с любого рода информацией? Или деятельность, связанная с художественными образами, такими, как танец, актерское искусство, живопись?

Второй этап: проанализируйте возможности и способности ребенка, его «могу». Поговорите с ним о предметах, которые ему лучше всего даются в школе; задачи какого типа ему легко решать; к каким наукам у него больше способностей ‒ точным или гуманитарным.

Оцените уровень интеллектуальных способностей ребенка, его коммуникативных (умение эффективно общаться, убеждать других, разрешать конфликты, вступать в контакт с незнакомыми людьми) и организаторских умений. Опирайтесь на свой жизненный опыт, а также спросите у ребенка, кем он себя видит.

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Обговорите вместе с подростком его личные качества ‒ какой он человек? Попросите его быть честным с собой. Запишите 10 основных качеств, присущих подростку. Крайне важно учитывать особенности ребенка как личности. Если характер хоть сложно, но все же можно изменить, то темперамент является врожденным свойством человека и его просто необходимо учитывать. Для определения типов темперамента существуют специальные тесты, которые легко можно найти в Интернете или у школьного психолога.

Оцените физические и физиологические возможности ребенка, ограничения по здоровью. Проконсультируйтесь с медицинским персоналом учреждения по поводу здоровья ребенка, нагрузок, возможных для него. При выборе некоторых профессий это тоже может быть важным.

Перед тем, как определить к чему лежит душа, имеет смысл ознакомиться с тем, что же востребовано в современном мире и на каких специалистов есть действительно хороший спрос.

Прежде чем понять, действительно ли та или иная сфера деятельности придется по душе ребенку, о ней обязательно надо узнать как можно больше. Это можно сделать, изучив существующие профессиограммы. Их результаты могут стать некоторыми ориентирами.

Расширяйте круг интересов воспитанника. Сформулируйте вместе с ним цель и действуйте. Ищите и наблюдайте. Собирайте информацию и прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Также участники проекта «Наставничество» Фонда Рината Ахметова всегда могут обратиться за помощью и поддержкой к проектным психологам, их сопровождении при принятии ребенком судьбоносных решений.