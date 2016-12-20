За два года войны штаб Рината Ахметова выдал жителям Донбасса 11 миллионов наборов выживания



По состоянию на 20 декабря 2016 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал мирным жителям Донбасса 11 миллионов наборов выживания.123 тыс. тонн продуктов было доставлено в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе, чтобы сформировать и выдать такое количество наборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор Гуманитарного штаба Римма Филь, для перевозки всего объема гуманитарной помощи на Донбасс было отправлено 279 автоколонн из 6185 фур.

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По словам Филь, ежемесячно продуктовую помощь от штаба Ахметова получают более 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения.

"По данным социсследования три четверти всей гуманитарной помощи, которую получают мирные жители Донецкой области – это помощь Штаба. Для Рината Ахметова помощь землякам, которые выживают в войне – это приоритет. Мы не знаем такого прецедента, когда благодаря помощи одного человека во время военных действий была оказана помощь больше чем миллиону человек», - отметила Римма Филь.

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Она подчеркнула, что за 28 месяцев работы продукты от Штаба получили мирные жители 500 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. " "Гуманитарный штаб оказывает помощь по обе стороны линии соприкосновения. Особое внимание в 2016 году мы уделили «серой зоне». Там люди живут под постоянными обстрелами, не имея средств к существованию и безопасности. По последним данным социологического исследования, именно в «серой зоне» сейчас одна из наибольших потребностей в продуктах. Наши мобильные бригады доехали в села на самой линии огня, в которые мы теперь регулярно стараемся доставлять продукты. В 2016 году Гуманитарному штабу удалось покрыть помощью 90% населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и выдать там 257 тысяч продуктовых наборов», - сказала Филь.

Координатор штаба также проинформировала, что в 2017 году в приоритете работы Штаба Рината Ахметова будет доставка продуктовых наборов мирным жителям, реабилитация раненых детей, программа «Лекарства детям», а также проведение жизненно важных операций детям Донбасса.

"Первая в 2017 году автоколонна с продуктами отправится на Донбасс 10 января. В этот же день мобильная бригада волонтеров планирует доставить продукты жителям Песок и окрестных поселков" - сказала Филь.

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Они акцентировала, что помощь в 2017 году будет выдаваться по обе стороны линии соприкосновения, с акцентом на «серую зону» - это более полусотни сел и поселков, находящихся в непосредственной близости к линии соприкосновения.