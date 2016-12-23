Проблемы с медицинским транспортом в зоне боевых действий отсутствуют - Минобороны

В Министерстве обороны заявляют, что не имеют проблем с медицинским транспортом в зоне боевых действий, однако благодарны волонтерам за помощь.

Читайте такжеМедцентр Нацгвардии получил новое реабилитационное оборудованиеОб этом на брифинге заявил заместитель начальника организационно-планового отдела Военно-медицинского департамента Минобороны Сергей Халик.

Он сообщил, что в текущем году ВСУ получили благотворительной медицинской помощи в натуральном виде на 421, 549 млн грн. Из этой суммы 264, 852 млн - медикаменты и расходные материалы, 156, 697 млн грн - медоборудование.

"Силы и средства медслужбы, в том числе и медицинский транспорт, выполняющие задачи в зоне АТО, обеспечены достаточным количеством санитарного транспорта как передовой эвакуации - бронированный санитарный транспорт, так и санитарными и реанимационными автомобилями. Я не могу сказать, что это достаточное количество транспорта, но его достаточно для выполнения задач. Мы очень благодарны волонтерам, что они принимают участие в эвакуации раненых в зоне боевых действий, но санитарного транспорта у нас достаточно. В начале 2014 года медтранспорт - это была большая проблема, но благодаря волонтерам и нашим мероприятиям мы начали преодолевать эти проблемы", - отметил Халик.

Читайте такжеУкраине необходимо принять Военно-медицинскую доктринуНа вопрос, нужны ли волонтеры на передовой, он ответил: "Они помогают нам. Они - граждане Украины, патриоты, и это - их обязанность. А по технике всегда есть недобор".

Напомним, 20 декабря волонтер Сергей Ермаков обратился к президенту Украины через соцсети с вопросом, почему сегодня с передовой раненых бойцов эвакуируют на волонтерских автомобилях.