Израиль готов делиться с Украиной опытом в сфере военной медицины

Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски заявляет о готовности его страны поделиться с Украиной опытом в сфере военной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний "О Военно-медицинской доктрине Украины".

Говоря об опыте Израиля в сфере военной медицины, посол отметил готовность "делиться нашим опытом с нашими украинскими партнерами".

"Мы уже, собственно, начали. Проходят тренинги для психологов, работающих с жертвами посттравматического синдрома", - сказал он и добавил, что такие тренинги прошли уже более 250 человек. Такие тренинги, добавил посол, будут продолжаться и в дальнейшем.