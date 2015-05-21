Израиль готов делиться с Украиной опытом в сфере военной медицины
09:49, 21 мая 2015Страна
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Об этом сказал посол Израиля в Украине во время парламентских слушаний "О Военно-медицинской доктрине Украины"
Военная медицинская сумка / Фото: УНИАН
Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски заявляет о готовности его страны поделиться с Украиной опытом в сфере военной медицины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний "О Военно-медицинской доктрине Украины".
Говоря об опыте Израиля в сфере военной медицины, посол отметил готовность "делиться нашим опытом с нашими украинскими партнерами".
"Мы уже, собственно, начали. Проходят тренинги для психологов, работающих с жертвами посттравматического синдрома", - сказал он и добавил, что такие тренинги прошли уже более 250 человек. Такие тренинги, добавил посол, будут продолжаться и в дальнейшем.
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