Штаб Ахметова продолжает помогать детям, раненым в ходе военных действий на Донбассе

Ребят поздравили с наступающими торжествами и вручили им памятные сувениры.

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«Гуманитарный штаб поддерживает связь со всеми ранеными детками, которым помогал пройти лечение и реабилитацию. Со многими детьми и родителями у нас уже сложились дружеские теплые отношения. В подарок мы привезли маленького Мишку, который напомнит, что в Штабе у ребенка есть друзья, к которым он всегда может обратиться за помощью», - сказала Юлия Герасименко, руководитель программы Штаба «Адресная помощь».

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Сувениры на память сотрудники Штаба Ахметова уже передали 16 детям, проживающим в Днепропетровске, Мариуполе, Краматорске и Бахмуте. Среди них – Владик Потин, раненный в Авдеевке зимой 2014 года.

«История Владика особенная. Ребенок выжил и восстановился после тяжелого ранения головы, несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Такие дети находятся в фокусе нашего внимания. Гуманитарный штаб готов и в дальнейшем адресно оказывать помощь детям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины», - заявила Герасименко.

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До конца года подарки будут отправлены в Славянск, Авдеевку, Марьинку, Горняк, Красногоровку, Счастье, а также в населенные пункты Ясиноватского, Волновахского и Тельмановского районов. Памятные сувениры получат все 57 ребят, которым была оказана помощь в рамках проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Реабилитация раненых детей».