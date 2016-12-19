Украинцы мира передали детям участников АТО подарки ко Дню Святого Николая

Более 1800 подарков передали детям украинских военных ко Дню Святого Николая их ровесники – члены ячеек Союза украинской молодежи, проживающие в Канаде, Австралии, США, Германии, Эстонии и Великобритании.

Читайте такжеК новогодним праздникам штаб Ахметова обновит состав продуктовых наборов Уже третий год подряд СУМ организует такую благотворительную акцию «Теплом согреем сердца», сообщается на сайте организации.

Подарки от украинских детей из диаспоры получат, в частности, дети и молодежь в Калуше, Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком, Новоайдаре, Краматорске, Днепре, Киеве.

В частности, в Тернополе 200 детей военнослужащих получили подарки от своих сверстников из-за рубежа.

Как сообщила УНИАН после церемонии вручения подарков координатор акции «Теплом согреем сердца» в Тернопольской области Марьяна Марец, дети из диаспоры клали в подарочные рюкзаки обувь, одежду, канцелярские принадлежности, сладости, игрушки.

Читайте такжеШтаб Ахметова продолжает помогать детям, раненым в ходе военных действий на Донбассе«Эта акция является свидетельством того, что украинцы мира поддерживают свой отчий край, живут его заботами и помогают семьям тех, кто сегодня обороняет независимость и территориальную целостность нашего государства. Семьи военных нуждаются в поддержке. Но эти подарки – это нечто большее, потому что их собирали украинские дети – для украинских детей. В каждом рюкзаке есть письмо или открытка, которые юные украинцы диаспоры написали своим ровесникам», – отметила Марец.

Справка УНИАН. Союз украинской молодежи – общественная организация, занимающаяся воспитанием молодежи на христианских и патриотических основах в духе своего девиза «Бог и Украина».

Союз основан в 1925 году в Киеве. В 1946 году СУМ был воссоздан в послевоенной Германии, с тех пор организация разрослась и сейчас объединяет украинцев в 10 странах мира.