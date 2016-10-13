В стране необходимо разработать стратегию по обеспечению прав детей согласно Конвенции ООН

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба подчеркивает необходимость разработки стратегии и плана действий по обеспечению прав детей согласно Конвенции ООН о правах ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита".

Читайте такжеВ Украине утвердили мероприятия по Конвенции ООН о правах ребенкаПо словам Кулебы, больше всего сегодня страдают дети в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. "К сожалению, мы не видим действенных мер сегодня, которые принимаются правительством", - сказал он.

Уполномоченный высказался за необходимость безотлагательно разработать стратегию и план действий по обеспечению реализации прав детей в соответствии с основными принципами Конвенции ООН о правах ребенка.

"Поднять статус межведомственной комиссии по вопросам охраны детства к уровню консультативно-совещательного органа Кабинета министров под председательством премьер-министра Украины", - предложил Кулеба.

Кроме того, он заметил, что в условиях децентрализации необходимо разграничить полномочия и, в первую очередь, обеспечить общины финансовыми, инфраструктурными и кадровыми ресурсами для обеспечения безопасности и благополучия каждого ребенка.

Читайте такжеКаждый третий ребенок в Украине живет за чертой бедности – детский омбудсменТакже, подчеркнул Кулеба, необходимо создать рынок социальных услуг и механизм социального заказа; утвердить минимальный пакет социальных услуг для детей и семей с детьми на уровне общины; сделать каждую школу открытой и доступной для детей с инвалидностью и детей с особыми потребностями.

Среди прочего уполномоченный высказался за необходимость внедрить механизмы раннего выявления отклонений здоровья и развития детей; обеспечить развитие и доступность специализированных медицинских услуг для детей.