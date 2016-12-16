На гуманитарную помощь жителям восточной Украины в 2017 году необходимо $ 214 млн - ООН

Как сообщает Центр Новостей ООН, о конфликте в Украине мало говорят и пишут, несмотря на то, что жители восточных районов страны продолжают гибнуть и испытывать невероятные лишения и страдания.

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Эту проблему обсудили участники брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, посвященного гуманитарной ситуации и деятельности по восстановлению в Украине. Мероприятие было организовано управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

На брифинге представители ООН объявили, что из необходимых 214 млн долларов 127 млн нужны уже сейчас с тем, чтобы помочь людям пережить суровую зиму.

Также на брифинге был представлен план гуманитарной деятельности ООН в Украине в 2017 году.

По данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины в той или иной мере пострадали 4, 4 млн человек; 3,8 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи; ООН сможет предоставить ее 2,6 млн человек.

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Помощь гуманитарных учреждений ООН получат наиболее уязвимые лица, в первую очередь, проживающие вдоль линии соприкосновения и в районах, которые не контролируются правительством.

Представители ООН выразили обеспокоенность по поводу отсутствия безопасности и других проблем, ограничивающих их доступ к нуждающимся в помощи жителям Украины.